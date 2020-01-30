2020/01/30 | 20:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتصدر هاشتاغ "مليونية ابن ثنوة" قائمة "الترند" في موقع التواصل "تويتر" وذلك بعد مطالبة عدد من الناشطين بخروج تظاهرات حاشدة غداً الجمعة في الناصرية وبغداد وبقية محافظات الوسط والجنوب للوقوف مع المحتجين وتنفيذ مطالبهم المشروعة.واطلق ناشطون الهاشتاغ تثميناً للشهيد "صفاء السراي" الذي استشهد في احداث تظاهرات تشرين بالعاصمة بغداد .

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