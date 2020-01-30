خلف يخالف عبد المهدي بشأن عمليات التحالف الدولي في العراق وينسف بياناً للعمليات المشتركة

2020/01/30 | 20:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، ان التحالف الدولي سيستأنف عمليات العسكرية ضد داعش في العراق الى حين التوصل لاتفاق جديد ينظم العلاقة بينه وبين العراق.الا ان هذا البيان ورغم صدوره بصورة رسمية عن خلية الاعلام الأمني وقيادة العمليات المشتركة، فقد تم نفيه من قبل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد […]

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