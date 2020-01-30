اعتقال متهم سرق ( 9 ) الآف دولار من احد معارض سيارات كربلاء

2020/01/30 | 20:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..قال مصدر أمني في شرطة كربلاء، مساء الخميس، إن مفارز مكافحة اجرام المحافظة تمكنت من اعتقال متهم لسرقته ( 9 ) الآف دولار من أحد معارض بيع السيارات منطقة الاسكان وسط المحافظة .وذكر المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) بتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني تم تشكيل فريق عمل […]

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