“أكسيس ناو”: العراق من بين أكثر الدول العربية قطعاً للإنترنت في 2019

2020/01/30 | 20:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة “ساحات التحرير” شكل قطع الإنترنت لوقف الاحتجاجات حلا سحريا لعشرات الحكومات عبر العالم في 2019، وفق معطيات تقرير جديد لمنظمة “أكسيس ناو” التي تعنى بحرية الوصول إلى الشبكة العالمية.وقال التقرير إن معظم حالات قطع الإنترنت كانت في القارتين … Readmore

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