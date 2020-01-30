تحذير من موجة صقيع وامطار غزيرة.. تعرف على حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

2020/01/30 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطية، حالة الطقس في عموم مناطق العراق خلال الساعات المقبلة، فيما حذر من موجة صقيع قادمة.

وذكر عطيه، في منشور له على جداريته في "فيسبوك"، ان "منخفضاً جوياً مصحوباً، بكتل هوائية شبه قطبية يؤثر على شمال وغرب ووسط البلاد ابتداء من دهوك صباح يوم غد الجمعة، ثم يمتد التأثير نهار الجمعة ليشمل كل من شمال اربيل ثم نينوى والانبار ".

وأضاف "وبعدها يمتد التأثير نحو صلاح الدين وكركوك والسليمانية مساءً، ثم العاصمة بغداد وديالى يبدأ التأثير فجر ونهار السبت ".

وتابع "ومن المتوقع ان يسبب تأثير هذا المنخفض هطول زخات امطار متفاوتة الشدة، مابين خفيفة الى معتدلة، مصحوبة بالغزارة في مناطق عديدة من نينوى ودهوك وكركوك وصلاح الدين والسليمانية وشمال الانبار وديالى".

واردف "ومتوقع خلال ساعات الليل ايضا هطول ثلوج خفيفة تلامس المناطق الجبلية بالاضافة الى المنخفضة في السليمانية ودهوك وشمال اربيل بسبب التبريد المنخفض عند الطبقة 850 مليبار ".

ونبه الى "نشاط للرياح السطحية يومي الجمعة والسبت في الانبار (غربية)، وفي مناطق عديدة من مدن شمال البلاد وصلاح الدين وديالى وواسط (جنوبية) لتصل هباتها الى سرعة مابين (70-80) كم/ ساعة ".

وأضاف "كذلك من المتوقع حدوث نشاط طفيف للرياح الجنوبية الشرقية في وسط وجنوب البلاد ومدن الفرات الاوسط ".

وحذر المتنبئ الاقدم في مطار البصرة، من "موجة صقيع خلال ساعات الليل والصباح، مرافقة لانخفاض واضح بدرجات الحرارة اعتبارا من فجر السبت تستمر عدة ايام ، في مدن شمال البلاد والانبار وجنوب غرب البلاد"، مشيرا الى ان "الانخفاض يبدأ الاحد ويكون اقل شدة في مدن الوسط و الفرات الاوسط والجنوب".

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