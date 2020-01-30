تيار الكفاح العمالى - مصر - نضال أممى .فرنسا:قراءات لموجة الاضرابات المتصاعده:لقد بدأ العمال بالرد يجب أن نستمر!“حزب النضال العمالى“

2020/01/30 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر الإجراء المتسرع في الجمعية ، ومشروع قانون مرقع المواد.الحكومة ترغب في اعتماد إصلاح نظام التقاعد في سرعة من قبل المسؤولين.حقيقة أن المشروع لم يتم ولايمكن تنفيذه ، كما يقول مجلس الدولة ، لا يغير شيئًا.قلق الحكومة هو تحويل صفحة النزاع بسرعة.حسنًا ، إنها مضيعة للوقت ، لأن العشرات ، ومئات الآلاف من العمال الذين كانوا يحشدون منذ 5 ديسمبر ، ليسوا على وشك الاستسلام!على الرغم من أن غالبية عمال السك......

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