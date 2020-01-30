2020/01/30 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو أثارت خطة السلام التي اقترحها دونالد ترامب في الشرق الأوسط ردود أفعال بين جميع الدبلوماسيين في العالم.لم يتأخر رد فعل فرنسا طويلاً، حيث ظل الموقف مخلصًا للخطاب المعتاد، ألا وهو حل، الدولتين ولكن وفقًا للقانون الدولي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي، الأربعاء 29 يناير، إن باريس "تعرب عن اقتناعها بأن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها دوليًا، ضروري لإقامة سلام ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سمير حنا خمورو - مواقف الدول الغربية وروسيا والصين من خطة ترامب لإنهاء القضية الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سمير حنا خمورو - مواقف الدول الغربية وروسيا والصين من خطة ترامب لإنهاء القضية الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).