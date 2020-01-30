تجارة بغداد: غلق الطرق القريبة من الشورجة تسبب بخسارة ملايين الدولارات

2020/01/30 | 20:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت غرفة تجارة بغداد، على الحكومة بضرورة إعادة فتح جميع الطرق القريبة من منطقة سوق الشورجة، مؤكدة أن غلق الطرق تسبب بخسارة ملايين الدولارات.

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