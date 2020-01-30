الطاقة الذرية الايرانية تعلق على حظر اميركا ضد رئيسها

2020/01/30 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز کمالوندي ان فرض الخزانة الامريكية الحظر على رئيس المنظمة الذرية على اكبر صالحي هو لعبة سياسية ناجمة عن اليأس الامريكي ولا قيمة له.واكد كمالوندي ان النشاطات النووية الايرانية تستمر بقوة، مضيفا ان الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على كيفية وفاء […]

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