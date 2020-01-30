لهذا تعجل ترامب باعلان صفقة القرن

2020/01/30 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🖊ماجد الشويلي 🔹يسعى كل من ترامب ونتنياهو التملص مما يواجهانه من ضغوط داخلية لتصدير ازماتهما الى الخارج 🔹التعجل باعلان صفقة القرن يمثل نوعا من محاولة التعمية على مشروع اخراج القوات الاجنبية من غرب آسيا الذي طرحه الامام الخامنئي(اعزه الله) 🔹كما يبدو وكأنه محاولة لسحب الذرائع من محور المقاومة لضرب اسرائيل والتواجد الامريكي في المنطقة 🔹الاعلان […]

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