2020/01/30 | 20:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..أفادت قيادة شرطة كربلاء ، مساء الخميس ، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال ( 8 ) أجانب دون ذكر جنسياتهم لمخالفتهم شروط الاقامة وممارستهم العمل بدون عقود رسمية في المحافظة.وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) تمكنت “مفارز الشرطة الدولية بالاشتراك مع جهاز المخابرات وقسم أمن السياحي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال (8) أجانب في كربلاء لمخالفة شروط الإقامة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال (8) أجانب في كربلاء لمخالفة شروط الإقامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).