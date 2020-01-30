لمواجهة تهديدات إيران.. واشنطن تسعى لنشر

2020/01/30 | 20:57 - المصدر: الحرة

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قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الخميس إن الولايات المتحدة تحاول الحصول على موافقة العراق لإدخال أنظمة صواريخ "باتريوت" الدفاعية للبلاد للدفاع عن القوات الأميركية بعد هجوم إيران الصاروخي في الثامن من يناير الجاري.

ولا يوجد لدى الولايات المتحدة صواريخ "باتريوت" في قاعدة عين الأسد الجوية حيث سقط ما لا يقل عن 11 صاروخا باليستيا إيرانيا.

وكان الحرس الثوري الإيراني أطلق الصواريخ على قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بكردستان العراق ردا على مقتل الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وقتل سليماني مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة لطائرة أميركية بدون طيار قرب مطار بغداد في الثالث من يناير، وكلاهما مصنف على قوائم الإرهاب الأميركية.

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