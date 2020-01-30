الوكالة الرسمية تحذف خبر نفي الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن استئناف عمل التحالف الدولي بالعراق

2020/01/30 | 20:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

جذفت وكالة الانباء الرسمية (واع)، اليوم الخميس، خبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بشان نفيه استئناف عمل قوات التحالف الدولي.

وبحسب ما رصدت "الغد برس" فان الوكالة نشرت خبرا عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، وفيه ينفي استئناف عمل قوات التحالف الدولي في العراق.

وجاء النفي بعد بيان صدر عن المكتب العام للقائد العام بيانا اكد فيه استئناف عمل قوات التحالف الدولي في العراق، ومشاركتها مع القوات العراقية في العمليات الجوية، ووفقا لما تحدده قيادة العمليات المشتركة.

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