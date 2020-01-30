2020/01/30 | 20:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

اقترب الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي، من الانضمام إلى لاتسيو، بعدما كان قريبًا من التوقيع لإنتر ميلان.

فقد ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الخميس، أن جيرو يسعى للالتحاق بصفوف النادي العاصمي للمشاركة أساسيًا، من أجل ضمان التواجد مع منتخب بلاده، في كأس الأمم الأوروبية 2020.

وكان جيرو قريبًا جدًا من الانضمام إلى إنتر ميلان، حيث استقر عليه المدرب أنطونيو كونتي ليكون بديلًا للبلجيكي، روميلو لوكاكو، إلا أن مسؤولي النيراتزوري لم ينجحوا في التوصل لاتفاق، حتى الآن، مع نظرائهم في تشيلسي.

ومع انضمام كريستيان إريكسن إلى إنتر، هذا الشهر، أصبح من الصعب على خزينة النادي تحمل ضم جيرو أيضا.

ونجح لاتسيو في التوصل لاتفاق مع جيرو، لضمه لصفوفه لمدة 3 مواسم ونصف.

ويتبقى فقط الاتفاق مع تشيلسي، الذي يطلب 5 ملايين يورو لبيع مهاجمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جيرو يقترب من ناد إيطالي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جيرو يقترب من ناد إيطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).