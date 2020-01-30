2020/01/30 | 20:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام متظاهرو محافظة البصرة، مساء اليوم الخميس، بنصب خيام جديدة في ساحة الاعتصان الرئيسية في المحافظة.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين قاموا مساء اليوم بنصب مجموعة جديدة من الخيام في ساحة البحرية وسط البصرة.واضاف ان نصب هذه الخيام تأكيداً من المتظاهرين على استمرارهم في الاعتصام حتى تحقيق المطالب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصب خيام جديدة في ساحة "البحرية" وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصب خيام جديدة في ساحة "البحرية" وسط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).