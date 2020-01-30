مقرب من الصدر: لا وطن مع المندسين والفاسدين والمحتلين والتبعيين

2020/01/30 | 21:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، انه لا وطن مع المندسين والفاسدين والمحتلين والتبعيين.

وقال في منشور تابعته "الغد برس"، انه "لاوطن مع مع المندسين ولا وطن مع الفاسدين ولا وطن مع المحتلين ولا وطن مع التبعيين".

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