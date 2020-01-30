مقتل عنصر بالبيشمركة في السليمانية

2020/01/30 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر مصدر مطلع في السليمانية، اليوم الخميس، ان احد عناصر البيشمركة، قتل بانفجار رمانة يدوية في منطة آوه سبي، في حدود ادارة كرميان.

وقال المصدر لوسائل اعلام محلية، ان عنصر البيشمركة القتيل ينتمي للواء 128 في منطقة آوه سبي، الواقعة بين قريتي "قلا" و"محمود بك" نتيجة انفجار رمانة يدوية كان يحملها.

واوضح المصدر ان البيشمركة القتيل المدعو "س س م" كان ذاهبا لجمع الحطب لاشعالها للتدفئة ليلا، وكان يحمل قنبلة يدوية، لافتا الى انه نتيجة خروج حلقة القنبلة من مكانها، انفجرت وقتل.

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