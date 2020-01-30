2020/01/30 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

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أمريكا تسجل الإصابة الـ 6 بـ "كورونا"، وأول حالة انتقال للفيروس من شخص لآخر

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وسائل إعلام، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، هبوط طائرة اضطرارياً في مطار موسكو بروسيا، بعد تهديد إحدى الراكبات بتفجير نفسها.

وذكرت وسائل الاعلام، أن "شركة طيران إس7 الروسية تقول إن طائرة هبطت اضطراريا في مطار

بغداد اليوم- متابعة

أقدم ، مؤسس موقع "علي بابا"، وأغنى رجل في الصين، جاك ما، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، بالتبرع بمبلغ 100 مليون يوان، أي حوالي 14.4 مليون دولار، من أموال مؤسسته للمساعدة في العثور على لقاح لفيروس كورونا.

وذكرت مؤسس

بغداد اليوم-متابعة

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، الحكومة والشرطة في فرنسا، إلى الامتناع عن استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين ومراعاة حقوقهم القانونية.

وذكرت وكالة أنباء إيرانية أن "الخارجية

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