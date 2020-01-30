نائب عن صادقون يكشف عن تدخل أميركي وخليجي بملف اختيار رئيس الوزراء

2020/01/30 | 21:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد النائب عن كتلة الصادقون البرلمانية محمد البلداوي، اليوم الخميس، وجود تخل امريكي وخليجي بمسألة اختيار مرشح رئاسة مجلس الوزراء الجديد، و اشار الى ان المرشح لم يحسم حتى الان.وقال البلداوي في حديث لقناة “العهد” وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إن “رئيس الجمهورية أرتكب مخالفات دستورية بشأن موضوع تسمية رئيس مجلس الوزراء […]

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