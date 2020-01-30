علماء يحذرون من وقوع “كارثة تايتانيك” جديدة!

2020/01/30 | 21:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة مع مرور أكثر من قرن على كارثة سفينة تايتانيك الشهيرة، يحذر خبراء من أن تصادما قاتلا آخر بجبل جليدي يلوح في الأفق.وتهدد الأجزاء الجليدية الكبيرة التي تنفصل عن القارة البيضاء، سفن الرحلات البحرية، التي تنقل الآلاف من السياح إلى القارة القطبية الجنوبية سنويا.وفي حال انقلاب السفن، فمن المؤكد أنها ستؤدي […]

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