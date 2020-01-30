2020/01/30 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي ذات يوم سألني صالح أخي أبو مهيب قال لي : لماذا تكتب كلمة (فيما يشبه) بعناوين منشوراتك ومقالاتك؟ تلعثمت ولم أجد جوابًا منطقيًا حينها وأتذكر أنني قلت له: لا أعرف لماذا علقت بذهني هذه اللازمة اللغوية؟ وحينما خلوت بنفسي أخذت أتأمل في الأمر فأخذتني الذاكرة إلى زمن مضى ربما لعقدين من الزمن منذ بدأت استخدم تلك العبارة دون أن أكون واعيًا بها.إذ يحدث أحيانًا أن تتسلل بعض العبارات إلى اذهاننا دون وعي منًا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم المحبشي - فيما يشبه التفسير لمعنى الكلمة ذاتها) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#قاسم المحبشي - فيما يشبه التفسير لمعنى الكلمة ذاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).