المخاوف من كورونا ترفع أسعار الذهب

2020/01/30 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ واصل الذهب، اليوم الخميس، مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذ الآمن، بسبب تنامي المخاوف من أن يؤثر تفشي فيروس كورونا المتركز في الصين على نمو الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1579.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد 0.7 بالمئة الأربعاء، بينما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1578.60 دولار.

وتراجعت الأسهم في أنحاء العالم، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية البالغ أجلها عشر سنوات مقتربة من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية البالغ أجلها عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ العاشر من أكتوبر.

وقال خبير اقتصادي حكومي في الصين، إن نمو اقتصاد البلاد ربما يتراجع خمسة بالمئة أو حتى أكثر، بسبب تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 170 شخصاً حتى الآن، وانتشر إلى ما يزيد عن 10 دول.

واعترف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، بخطر وقوع تباطؤ في الصين في الأمد القصير بسبب الفيروس، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ويُعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.



وتعتزم منظمة الصحة العالمية عقد اجتماع الخميس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان تفشي الفيروس يشكل حالة طوارئ عالمية.

كما يترقب المستثمرون أيضا قرارا بشأن السياسة النقدية من المقرر أن يصدره بنك إنجلترا المركزي اليوم، إذ يبدو أن البنك المركزي يقترب من خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات.

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