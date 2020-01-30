العراق لبريطانيا: ماضون بقرار إخراج القوات الأجنبية

2020/01/30 | 21:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، الخميس، مع السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، ملف اخراج القوات الأجنبية من العراق، مؤكدا أن الحكومة شكلت ...

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