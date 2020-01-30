رغم عدم إقرار الموازنة.. بغداد ترسل 454 مليار دينار إلى كردستان لهذا الغرض

2020/01/30 | 21:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الأمير بالرغم من عدم إقرار #الموازنة المالية للعام الحالي من قبل #الحكومة_العراقية، إلا أن وزارة #المالية تستمر بإرسال الأموال والمبالغ المخصصة لرواتب الموظفين في #إقليم_كردستان.عضو […]

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