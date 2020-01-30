2020/01/30 | 21:19 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي برتغالي يتفق مع ميمي لتمثيل فريقه الكروي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 21:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي برتغالي يتفق مع ميمي لتمثيل فريقه الكروي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي برتغالي يتفق مع ميمي لتمثيل فريقه الكروي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).