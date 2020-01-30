العراق وتونس يحسمان ملف

2020/01/30 | 21:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، تسوية موضوع الطائرتين العراقيتين الجاثمتين بمطار توزر نفطة الدولي في تونس، وانهاء ملف الاموال المسجلة على العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز "استقبل وزير النقل عبد الله لعيبي، سفير الجمهورية التونسية ببغداد ابراهيم الرزقي، والوفد المرافق له لتوقيع اتفاق لتسوية موضوع الطائرتين العراقيتين الجاثمتين بمطار توزر نفطة الدولي وانهاء ملف الاموال المسجلة على العراق" .

وبين لعيبي انه "تم حل قضية الطائرات التونسية التي كانت معلقة لسنوات طويلة دون حل جذري وذلك بعد سلسلة اجراءات ولقاءات ومتابعة مباشرة، حيث تبلورت هذه الجهود عن اتفاق شامل تمخض عنه ايقاف احتساب اجور بقاء الطائرات العراقية الموجودة في مطار تونس وكذلك تخفيضها الى ٥٠٪ عن الفترة السابقة".

واضاف وزير النقل "اتفق الجانبان على جدولة تسديد هذه الاجور على ثلاث مراحل وذلك بموجب محضر مشترك لتصفية جميع الامور العالقة بشأن ملف الطائرات وانهاءه".

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