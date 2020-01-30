فيروس كورونا يمتد إلى جميع أنحاء الصين

2020/01/30 | 21:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير عن اتساع نطاق الإصابة بفيروس كورونا الذي ظهر في “ووهان”، وامتد إلى جميع أنحاء الصين.وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية وقوع إصابة بالفيروس في منطقة التبت الحدودية الجنوبية الغربية، يوم الخميس، وكما هو معروف فإن التبت هي آخر المناطق الـ 34 في الصين، مما يعني انتشار المرض بشكل يغطي كل تلك المساحة.وفيما يتصاعد

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