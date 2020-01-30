2020/01/30 | 21:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب السفير البريطاني في العراق ستيفن هاكي: لقد تشرفت بلقاء المفوضية العليا لحقوق الانسان.اذ لازال المتظاهرون العراقيون يتعرضون للتهديد والخطف والاغتيال .ان الحكومة مسؤولة عن حماية الشعب ومنع الجماعات المسلحة من استهداف المتظاهرين السلميين.لقد تشرفت بلقاء المفوضية العليا لحقوق الانسان.اذ لازال المتظاهرون العراقيون يتعرضون للتهديد والخطف والاغتيال .ان الحكومة مسؤولة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع عراقي بريطاني في بغداد بشأن التظاهرات وسفير لندن مستاء من عمليات القتل والخطف بحق المحتجين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع عراقي بريطاني في بغداد بشأن التظاهرات وسفير لندن مستاء من عمليات القتل والخطف بحق المحتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).