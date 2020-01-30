التيار الصدري يكشف موعد عودته لساحات التظاهر

2020/01/30 | 21:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الخميس، عن موعد عودة التيار الصدري الى ساحات التظاهر في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى. ...

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