رئيس الوزراء القطري: ندعم أمن واستقرار العراق

2020/01/30 | 21:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الخميس، عن امله بأن تشهد العلاقات بين العراق وقطر مزيدا من التعاون، فيما أكد رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني دعم بلاده لأمن واستقرار العراق.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجرى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، قدم خلاله التهاني والتبريكات لنظيره القطري بمناسبة توليه رئاسة الوزراء".

وأعرب عبد المهدي عن، "تمنياته أن تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التعاون لمافيه مصلحة الشعبين وجميع دول وشعوب المنطقة".من جهته، أعرب رئيس الوزراء القطري، "عن بالغ شكره لرئيس مجلس الوزراء ودعم بلاده لأمن واستقرار العراق والسعي لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات".





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