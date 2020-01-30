الخارجية: العراق سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة العربية لبحث تداعيات صفقة القرن

2020/01/30 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أن العراق سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة العربية لبحث تداعيات صفقة القرن.وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، تلقته وكالة “العهد نيوز”، إن “العراق سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة العربية لبحث تداعيات صفقة القرن على مستوى وزراء الخارجية”.

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