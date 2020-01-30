2020/01/30 | 22:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن البيت الأبيض أنّ من غير المسموح لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون أن ينشر كتاباً أعدّه، إذ يحتوي بشكله الحاليّ على معلومات سرّيّة، بحسب ما جاء في رسالة أرسلت إلى محامي بولتون.وقال مجلس الأمن القومي الأميركي بعد اطّلاعه على مسوَّدة الكتاب -وهو إجراء يُطبّق على كلّ الكتب التي ينشرها موظّفون سابقون في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب بولتون يستفز ترامب ويصفه بـ”الوسخ”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتاب بولتون يستفز ترامب ويصفه بـ”الوسخ”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).