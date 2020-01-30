أمريكا تسجل الإصابة الـ 6 بكورونا

2020/01/30 | 22:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الأمريكي، اليوم الخميس، عن تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وهو أول انتقال للفيروس من شخص لآخر.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للوزارة، إن أحد سكان شيكاغو، في ولاية إلينوي، انتقل له الفيروس عبر امرأة يسكن معها في نفس المنزل.

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