بينها العراق ..هذه أكثر الدول العربية قطعا للإنترنت

2020/01/30 | 22:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة شكل قطع الإنترنت لوقف الاحتجاجات حلا سحريا لعشرات الحكومات عبر العالم في 2019، وفق معطيات تقرير جديد لمنظمة "أكسيس ناو" التي تعنى بحرية الوصول إلى الشبكة العالمية.وقال التقرير إن معظم حالات قطع الإنترنت كانت في القارتين الأفريقية والأسيوية حيت شهد العام احتجاجات متفرقة.وشملت القائمة دولا عربية هي السودان، والأردن، وموريتانيا، والجزائر، وسوريا، والعراق حيت تستمر المظاهرات المطالبة برحيل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والموالاة لإيران.وحلت إيران في القائمة، وقال التقرير إن طهران لجئت إلى قطع الإنترنت مرة واحدة في 2019 بعد اشتداد حدة الاحتجاجات الشعبية التي واجهتها القوات الأمنية بقمع شديد.وتصدرت السودان البلدان العربية بأكثر عدد مرات قطع الإنترنت، إذ سجلت المنظمة قطعه لثلاث مرات، فيما تلتها الجزائر بمرتين، و قطعت باقي الدول العربية، التي حلت في القائمة، الإنترنت لمرة واحدة.وعلى الصعيد العالمي، حلت الهند في الصدارة، بعدما قطع الإنترنت لـ 80 مرة في الفترة بين يناير إلى يوليو في 2019.وسجل التقرير قطع الإنترنت لـ 128 مرة حول العالم في 29 دولة منها أيضا روسيا، والصين، وسيرلانكا، وطاجكستان واندونيسيا.ويشكل إغلاق الإنترنت تهديدا لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وأوضحت المنظمة أن الأمر لا يعيد الهدوء بل فقط يضر الشركات، وخدمات الطوارئ، والصحافة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين.

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