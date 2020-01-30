بالصور.. مسيرة كبيرة في الحبوبي للمطالبة بإقالة قائد شرطة ذي قار

2020/01/30 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

نظم معتصمو ساحة الحبوبي، مركز احتجاجات محافظة ذي قار، وسط الناصرية، مسيرة كبيرة للمطالبة بإقالة قا...





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