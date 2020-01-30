دلور ميقري - حديث عن عائشة: بقية الفصل الثالث

2020/01/30 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 4قبل ليلة من موعدها مع العشيق، دفعت خاني البابَ الخشبيّ للإسطبل بقدمها.اندفعت هاربةً باتجاه الكرم، مستبقةً إفاقة أهل الدار على جلبة الباب المخلوع.في حقيقة الحال، لم يكن ثمة في المنزل سوى امرأة الخال مع ابنيه؛ " ممدوح " المتجاوز العشرين، وأخيه غير الشقيق " عرب "، الذي يصغره ببضع سنين.بقيت خاني مندفعة كعاصفة عشقها، لا تلوي على شيء، وكانت وجهتها البساتين، الكائنة تحت الكرم على الضفة الأخرى للن......

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