2020/01/30 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم تعيش الدولة العراقية ازدواجية في وظيفتها الدفاعية وما تشترطه تلك الازدواجية من تشابك المهام الأمنية والدفاعية للدولة العراقية ناهيك عن تداخل وظائفها الإدارية -السياسية.لغرض متابعة هذه الإشكالية وتداخل المهام الأمنية -العسكرية أحاول التوقف عند التغيرات الجديدة في البنية العسكرية للدولة العراقية واثار ذلك عن استقرار بنيتها الدفاعية آملين مناقشتها عبر المحاور التالية -اولاً -الدولة الوطنية و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لطفي حاتم - لمؤسسة العسكرية والمليشيات المسلحة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#لطفي حاتم - لمؤسسة العسكرية والمليشيات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).