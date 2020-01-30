2020/01/30 | 22:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيفا يوافق على الاستقالة الجماعية للاتحاد العراقي .. لكن بشرط ومطلب واحد .. ؟!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيفا يوافق على الاستقالة الجماعية للاتحاد العراقي .. لكن بشرط ومطلب واحد .. ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).