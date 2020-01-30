في خطوة انتحارية.. البنتاغون يدرس نشر “باتريوت” في العراق

2020/01/30 | 22:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، أن “الولايات المتحدة تعمل على نشر صواريخ باتريوت في العراق بعد القصف الإيراني على قواعد أمريكية في العراق هذا الشهر”.وذكرت الوزارة الامريكية في تصريح لوزيرها، انه “تدرس الادارة الامريكية نشر منظومة “باتريوت”، الدفاعية في العراق دون الاشارة الى مكان محدد”.وهنا يكون القرار الذي اعلن عنه ترامب […]

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