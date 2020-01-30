صقيع وامطار غزيرة خلال اليومين المقبلين في عدد من المحافظات

2020/01/30 | 22:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية من صقيع وأمطار غزيرة في العراق خلال اليومين المقبلين.

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