الأطباء يحددون الأشخاص الذين يجب ألا يتناولوا الطماطم

2020/01/30 | 22:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قالت أخصائية التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا، في مقابلة صحفية، إن تناول الطماطم (البندورة) لا يجلب الفائدة للجسم، دائما بل يضره في بعض الحالات.

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