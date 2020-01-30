2020/01/30 | 22:32 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر خاصة: بعض الأندية المشاركة في دوري ابطال اسيا ضمن مجموعة نادي الشرطة تبدي اعتراضها على اللعب في كربلاء وتطلب نقل مبارياتها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر خاصة: بعض الأندية المشاركة في دوري ابطال اسيا ضمن مجموعة نادي الشرطة تبدي اعتراضها على اللعب في كربلاء وتطلب نقل مبارياتها) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر خاصة: بعض الأندية المشاركة في دوري ابطال اسيا ضمن مجموعة نادي الشرطة تبدي اعتراضها على اللعب في كربلاء وتطلب نقل مبارياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).