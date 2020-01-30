2020/01/30 | 22:32 - المصدر: الغد برس

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اختطاف 7 اشخاص بينهم طلاب على طريق جبارة شمال شرقي ديالى

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اختطاف 7 اشخاص بينهم طلاب على طريق جبارة شمال شرقي ديالى

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