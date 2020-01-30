بالارقام .. اعداد المتظاهرين في ساحات الاحتجاج في تقرير يقدم لبلاسخارت

2020/01/30 | 22:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر لوكالة #هنا_الخبر عن مضمون التقرير الذي يتم تزويد مبعوثة الامين العام للامم المتحدة بلاسخارت به من قبل منظمات حقوقية عن ساحات الاحتجاج وآخر الأحداث والإعداد المتواجدة.وبحسب التقرير […]

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