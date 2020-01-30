2020/01/30 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر محلي في ديالى، الخميس، باقدام تنظيم داعش على اختطاف 7 اشخاص بينهم طلاب على احدى الطرق ش...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( داعش يختطف 7 اشخاص بينهم طلاب شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( داعش يختطف 7 اشخاص بينهم طلاب شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).