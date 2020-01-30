التيار الصدري يعود الى ساحات التظاهر في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى

2020/01/30 | 22:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الخميس عن موعد عودة التيار الصدري الى ساحات التظاهر في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى.وقال الزاملي ، إن “عودة ابناء التيار الصدري الى […]

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