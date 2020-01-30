بوغدانوف يكشف عن تفاصيل اجتماعاته مع كبار المسؤولين في إقليم كردستان

2020/01/30 | 22:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن مضمون وأهداف زيارته الى إقليم كردستان.

وأكد مبعوث الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤتمر صحفي، انه بحث اثناء زيارته التي استمرت يومين، واللقاءات التي جمعته بالمسؤولين في الإقليم ملفات مهمة، تركزت على مستجدات الأوضاع على الساحتين العراقية والإقليمية، مبينا ان العلاقة بين بلاده والإقليم ستشهد تطورا كبيرا في المستقبل، وفي مجالي الطاقة والاقتصاد، على وجه الخصوص، بسبب عمل شركات الطاقة الروسية العملاقة في إقليم كردستان.

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