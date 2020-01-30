الشيخ الامين: على الجميع احترام ارادة الشعب باختيار مرشحي الحكومة ومراعاة شرط الجنسية الواحد “موسع”

2020/01/30 | 22:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعاء الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، الى مراعاة قرار الشعب العراقي عند اختيار مرشحي الحكومة”.وذكر المكتب الاعلامي للشيخ الامين، في تغريدة نشرت على “تويتر”، انه “نعتقد ان شرط الاستقلالية مضافا الى الشرط الدستوري بعدم امتلاك جنسية ثانية هما شرطان اساسيان يجمع عليهم كل ابناء شعبنا”.ونوه الى […]

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