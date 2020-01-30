اطباء يحذرون هؤلاء الاشخاص من تناول الطماطم

2020/01/30 | 23:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أخصائية التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا، في مقابلة صحفية، إن تناول الطماطم (البندورة) لا يجلب الفائدة للجسم، دائما بل يضره في بعض الحالات.ووفقا لدراسة طبية استشهدت بها، لا يجوز للأشخاص الذين يعانون من وجود حصى الكلى والمصابين بأمراض المعدة- التهاب المعدة وقرحة المعدة، تناول الطماطم , بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الأحماض العضوية.[…]

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