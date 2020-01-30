كشف اثري جديد بالمنيا

2020/01/30 | 23:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار عن اول كشف اثري لعام 2020 وذلك بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا و التي تعمل بها البعثة الاثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للآثار، والعاملة و التي نجحت فى الكشف عن العديد من المقابر العائلية التى […]

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